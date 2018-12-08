وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: ترامب كان تلميذا فاشلا

وقال شعث في محاضرة بعنوان "القضية الفلسطينية إلى أين؟"، ألقاها في النادي الأرثوذكسي في عمان إن "ترامب كان تلميذه في جامعة بنسلفانيا، في عام 1968، ودرس عنده ثلاث مواد، لم يتمكن من النجاح فيها". وذلك بحسب موقع "رام" الإخباري.

© REUTERS / Ronen Zvulun نبيل شعث: واشنطن يمكن أن تكون جزءا من صيغة تسوية جديدة في الشرق الأوسط

وأضاف الأكاديمي الفلسطيني، نبيل شعث، أنه قابل ترامب عام 1968، عندما كان مدرسا للعلوم السياسية والتاريخ في الجامعة، وقتها لم يتمكن التلميذ ترامب من النجاح في ثلاث مواد من تدريسه.

يشار إلى أن الدكتور نبيل شعث، شغر منصب رئيس المفاوضين الفلسطينيين، ورئيس وزراء السلطة الفلسطينية بالإنابة، ووزير الخارجية بالتعاون ووزير التخطيط في السلطة الوطنية الفلسطينية. كما عمل في مجال التدريس في الجامعة الأمريكية في بيروت، ووصل إلى عميد كلية الاقتصاد فيها، كما عمل في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وكذلك في جامعة بنسلفانيا، كما كان طوال هذه الفترة يعمل كمستشار لياسر عرفات.