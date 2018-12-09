إيران تدشن طائرة جديدة محلية الصنع

أعلنت إيران عن تدشينها لـ"طائرة مسيرة" محلية الصنع، من انتاج القوات العسكرية المحلية.

أزاحت طهران الستار عن صنع "طائرة مسيرة"، تابعة لمنظمة تعبئة المستضعفين، برعاية رئيس المنظمة غلام حسين غيب برور، والمساعد العلمي ومسؤول شؤون الأبحاث التابعة للأركان العامة للقوات المسلحة، أمير حسين باقري، وعدد من القادة العسكريين. وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

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