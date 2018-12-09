إيران تدشن طائرة جديدة محلية الصنع

أزاحت طهران الستار عن صنع "طائرة مسيرة"، تابعة لمنظمة تعبئة المستضعفين، برعاية رئيس المنظمة غلام حسين غيب برور، والمساعد العلمي ومسؤول شؤون الأبحاث التابعة للأركان العامة للقوات المسلحة، أمير حسين باقري، وعدد من القادة العسكريين. وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".
ومن مزايا هذه الطائرة المسيرة قدرتها علي رصد ومراقبة المسافات البعيدة، ونقل وتوظيف أنظمة الحروب الإلكترونية، ذات الصلة بالرادارات الجوية والدعم القتالي الجوي، ويتسني لهذه الطائرة التحليق عبر محركات، دون الحاجة إلى لوحات تحكم.
وتمت إزاحة الستار عن هذه الطائرة المسيرة علي هامش معرض منجزات قوات التعبئة العلمية.
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