أول تعليق لـ"حزب الله" على عملية "درع الشمال"

قال نعيم قاسم، نائب أمين عام حزب الله اللبناني، إن "كل مكان في إسرائيل في مرمى صواريخنا".

وتابع نائب أمين عام حزب الله: "لم يكن واردا عند العدو الصهيوني أن يقوم بعمل عسكري ضد لبنان، لأنه منذ عام 2006، هو مردوع بقدرة المقاومة الإسلامية في لبنان"، وذلك بحسب صحيفة "الوفاق" الإيرانية.

تغيير قواعد الاشتباك

وأضاف نعيم قاسم: "الآن الجبهة الداخلية الإسرائيلية معرضة حتى تل أبيب، ولا توجد نقطة في الكيان الصهيوني إلا وهي معرّضة لصواريخ حزب الله. وإن قواعد الاشتباك الذي أوجدها حزب الله في لبنان وقواعد الردع، التي أصبحت لإسرائيل، صعبت كثيرا فكرة الحرب الابتدائية من إسرائيل على لبنان".

وأوضح نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، في حواره للصحيفة الإيرانية، أن "المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تُوجد معادلة جديدة، إن شاء الله تستمر وتستقر، وهذا يريح قطاع غزة كثيرا، ويحميه من المفاجآت".

وأضاف نعيم قاسم: نتنياهو ليس مهيأ لخوض حرب دون أن يعلم نتائجها، وأن الجبهة الداخلية لديه ستكون متضررة وهذه نقطة ضعف قائمة لديه، وسارع إلى التسليم بالنتيجة، والتي أبرزت نجاحاً للمقاومة الفلسطينية، وكان لها نتائج عسكرية وسياسية، حيث استقال ليبرمان، فبيّن كم كانت أثر هذه النتيجة العسكرية في الحرب".

وفي السياق نفسه، زعم موقع استخباراتي عبري أن حزب الله اللبناني قام بأول رد فعل على العملية العسكرية الإسرائيلية "درع الشمال".

وادعى الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي "ديبكا"، مساء الجمعة الماضية، أن حزب الله اللبناني أجرى أول رد فعل على العملية العسكرية الإسرائيلية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، التي قام بها الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، الموافق الرابع من الشهر الجاري، والمسماه بـ"درع الشمال".

أول رد لحزب الله

© REUTERS / KARAMALLAH DAHER صعوبات دولية تواجه "درع الشمال"

وذكر الموقع الاستخباراتي العبري أن قيادة حزب الله اللبناني نشرت قوات إضافية له شمال نهر الليطاني، والمقدرة بـ7000 جندي، وهو ما اعتبره الموقع بمثابة أول رد فعل حقيقي للحزب اللبناني على عملية "درع الشمال".

وأوضح الموقع الإسرائيلي أن قوات حزب الله اللبناني المنتشرة بطول الجنوب اللبناني أعلنت حالة التأهب القصوى، دون اتخاذ خطوة التعبئة العامة لبقية القوات.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أطلق، صباح يوم الثلاثاء، الموافق 4 ديسمبر/كانون الأول، عملية عسكرية سميت بـ "الدرع الشمالي" من أجل البحث عن أنفاق عابرة للحدود شمالي البلاد قد يستخدمها "حزب الله" في مواجهته المستقبلية ضد إسرائيل.