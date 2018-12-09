مزاعم بتعرض لاعبات أفغانيات للاستغلال الجنسي في بلد عربي

وقال جمشيد رسولي المتحدث باسم المدعي العام إنه جرى إيقاف المسؤولين بعد توصية من فريق التحقيق في هذه الواقعة.
وبحسب تقرير الغارديان، تعرضت اللاعبات للاستغلال الجنسي المزعوم داخل مقر اتحاد كرة القدم بأفغانستان وداخل معسكر للتدريب في الأردن في فبراير/ شباط. ووصف الرئيس الأفغاني هذه المزاعم بأنها "صادمة وغير مقبولة لكل الأفغان".
وقال مسؤول أفغاني إنه تقرر وقف رئيس اتحاد كرة القدم أكرم الدين كريم وخمسة مسؤولين آخرين لكنه أضاف أن التحقيق لا يزال جاريا لكشف مزيد من التفاصيل.
ولم يرد ممثلون لرئيس الاتحاد على اتصالات هاتفية ورسائل نصية للتعليق.
وأصدر الاتحاد الأفغاني لكرة القدم بيانا قال فيه إن تلك المزاعم "لا أساس لها" مضيفا أنه سيتعاون بشكل كامل مع أي تحقيق.
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