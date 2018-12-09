مزاعم بتعرض لاعبات أفغانيات للاستغلال الجنسي في بلد عربي

قال متحدث باسم المدعي العام في أفغانستان، اليوم الأحد، إن المدعي العام قرر وقف رئيس الاتحاد الأفغاني لكرة القدم ومسؤولين آخرين في إطار تحقيق في مزاعم تعرض لاعبات في منتخب كرة القدم النسائية للاستغلال الجنسي.

© Sputnik . Vitaliy Timkiv إسبانيا تحقق في قضية "استعباد جنسي" لعاملات عربيات في مزارع الفراولة

وأمر الرئيس أشرف غني بفتح تحقيق بعدما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية الأسبوع الماضي عن شخصيات كبرى على صلة بفريق كرة القدم النسائية زعمهم أن عددا من اللاعبات ت عرضن للاستغلال الجنسي من قبل مسؤولين في الاتحاد الأفغاني لكرة القدم. وفقا لـ "رويترز".

وقال جمشيد رسولي المتحدث باسم المدعي العام إنه جرى إيقاف المسؤولين بعد توصية من فريق التحقيق في هذه الواقعة.

وبحسب تقرير الغارديان، تعرضت اللاعبات للاستغلال الجنسي المزعوم داخل مقر اتحاد كرة القدم بأفغانستان وداخل معسكر للتدريب في الأردن في فبراير/ شباط. ووصف الرئيس الأفغاني هذه المزاعم بأنها "صادمة وغير مقبولة لكل الأفغان".

وقال مسؤول أفغاني إنه تقرر وقف رئيس اتحاد كرة القدم أكرم الدين كريم وخمسة مسؤولين آخرين لكنه أضاف أن التحقيق لا يزال جاريا لكشف مزيد من التفاصيل.

ولم يرد ممثلون لرئيس الاتحاد على اتصالات هاتفية ورسائل نصية للتعليق.

وأصدر الاتحاد الأفغاني لكرة القدم بيانا قال فيه إن تلك المزاعم "لا أساس لها" مضيفا أنه سيتعاون بشكل كامل مع أي تحقيق.