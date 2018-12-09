إجراء إيراني جديد من نوعه في سوريا

قال مسؤول إيراني بارز إن طهران ستقدم الدعم اللازم للشركات الإيرانية الراغبة بالاستثمار في سوريا.

وذكر قائد مقر "ابوالفضل (ع)" للبناء والإعمار، العميد رحيم نوعي أقدم، أن جهته الإيرانية الرسمية ستقدم كل الدعم اللازم والمطلوب للشركات الإيرانية الراغبة بالاستثمار في سوريا، وإعادة الإعمار فيها. وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".