بسبب احتجاز المدير المالي لهواوي... الصين تلغي اجتماعا مع وفد تجاري من كندا

أعلن وزير العمل والتجارة، في مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية، بروس رالستون، اليوم الاثنين، أن الصين ألغت اجتماعا مع وفد تجاري من المقاطعة بسبب احتجاز المدير المالي لشركة هواوي، مينغ وانزو.

موسكو — سبوتنيك. ونقلت قناة "سي بي سي" عن رالستون قوله بأن الجانب الصيني ألغى لقاء البعثة التجارية بشأن الغابات في آسيا، والتي كان من المقرر أن يعقد يوم الثلاثاء القادم، "بسبب الدعاوى القضائية الدولية المستمرة" ضد المديرة المالية لشركة هواوي، مينغ وانزو.

وأعرب الوزير عن أمله في أن تحاول حكومته الاتفاق على تأجيل المفاوضات "إلى أقرب وقت ممكن".

هذا وكانت قد استدعت وزارة الخارجية الصينية، يوم السبت الماضي، السفير الكندي لديها، جون مكالوم، للتعبير عن احتجاجها على اعتقال، مينغ وانزو، المدير المالي لعملاق الاتصالات الصيني "هواوي"، وابنة مؤسس الشركة، والتي تواجه تهم الاحتيال في الولايات المتحدة.

وترتبط أوتاوا مع واشنطن باتفاقية لتسليم المجرمين. وتم إلقاء القبض على وانزو بداية الشهر الجاري في فانكوفر بطلب أميركي بدعوى مخالفتها للعقوبات الأميركية التي فرضتها واشنطن على إيران على خلفية البرنامج النووي للأخيرة.

وواجهت "هواوي" مؤخرا إجراءات تقييدية ورقابية فرض معظمها من جانب دول غربية. ففي منتصف آب/أغسطس الماضي، سن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تشريعا يحظر على المؤسسات الحكومية اعتماد خدمات هواوي، و "زد تي إي"، وشركات صينية أخرى بعد حظر الجيش الأميركي بيع منتجات الشركة من الهواتف النقالة بدعوى تعريضها أفراد الجيش، ومعلوماتهم، ومهماتهم للخطر.