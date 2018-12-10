الصين: لم نسمع بمشاكل أمنية واجهتها أي دولة مع هواوي

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أنها لم تسمع قط بمشاكل أمنية واجهتها أي دولة مع شركة هواوي العملاقة للتكنولوجيا، وذلك بعد اعتقال المديرة المالية للشركة منغ وان تشو في كندا.

وأدلى لو كانغ المتحدث باسم الوزارة بالتصريح خلال إفادة صحفية في بكين، بحسسب "رويترز".

© AP Photo / Mark Schiefelbein, File اعتقال المديرة المالية لشركة "هواوي" في كندا بسبب إيران

وتسعى منغ للإفراج عنها بكفالة بعد إلقاء القبض عليها في أول ديسمبر/ كانون الأول، بمدينة فانكوفر بناء على طلب من الولايات المتحدة.

وأظهرت وثائق قضائية أن منغ طلبت الإفراج عنها بكفالة لحين عقد جلسة بشأن تسليمها مشيرة إلى مخاوف على صحتها في الحجز بكندا وأسباب أخرى.

هذا وكانت قد استدعت وزارة الخارجية الصينية، يوم السبت الماضي، السفير الكندي لديها، جون مكالوم، للتعبير عن احتجاجها على اعتقال، مينغ وانزو، المدير المالي لعملاق الاتصالات الصيني "هواوي"، وابنة مؤسس الشركة، والتي تواجه تهم الاحتيال في الولايات المتحدة.

وترتبط أوتاوا مع واشنطن باتفاقية لتسليم المجرمين. وتم إلقاء القبض على وانزو بداية الشهر الجاري في فانكوفر بطلب أميركي بدعوى مخالفتها للعقوبات الأميركية التي فرضتها واشنطن على إيران على خلفية البرنامج النووي للأخيرة.

وواجهت "هواوي" مؤخرا إجراءات تقييدية ورقابية فرض معظمها من جانب دول غربية. ففي منتصف آب/أغسطس الماضي، سن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تشريعا يحظر على المؤسسات الحكومية اعتماد خدمات هواوي، و "زد تي إي"، وشركات صينية أخرى بعد حظر الجيش الأميركي بيع منتجات الشركة من الهواتف النقالة بدعوى تعريضها أفراد الجيش، ومعلوماتهم، ومهماتهم للخطر.