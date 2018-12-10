خاشقجي ينافس بوتين وترامب للحصول على لقب "شخصية العام"

ومن بين المتنافسين الرئيسيين على اللقب هذا العام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي حصل على لقب "شخصية العام" في عام 2007، ودونالد ترامب، الذي حصل أيضا على اللقب الفخري بعد الفوز في الانتخابات في عام 2016.

وتضم القائمة القصيرة عشرة مرشحين للحصول على لقب "شخصية العام" بحسب تصنيف مجلة " تايم ".

ومن بين المرشحين المدعي الخاص الأمريكي روبرت مولر، الذي يحقق في قضية "مؤامرة ترامب مع روسيا" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في القنصلية السعودية في تركيا، والممثلة الأمريكية ميجان ماركل زوجة الأمير هاري.

وبالإضافة إلى الشخصيات السابقة سيدخل في المنافسة المهاجرين وأطفالهم الذين تم فصلهم عن بعض في أمريكا بعد تطبيق سياسة صارمة لمحاكمة المهاجرين الذين يلقى القبض عليهم لدخول البلاد بطرق غير مشروعة.

واختارت مجلة تايم "النساء اللواتي كسرن الصمت حيال الاعتداء والتحرش الجنسي" للفوز بلقب شخصية العام 2017.