علامات تدل على ثوران بركان يلوستون الهائل قريبا

وذكر موقع liganews أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أعلنت أنه في 2-3 أشهر الماضية تغيرت الخصائص الحرارية في هذه المنطقة، وهذا أدى إلى إغلاق بعض الفوارات الحارة للسكان.

North Korean Television الولايات المتحدة تعتقد أن كوريا الشمالية سوف تفجر يلوستون...خارطة البلاد أرعبت الأمريكيين

وقد ظهرت علامات تدل على نشاط بركان كالديرا يلوستون الهائل.

وأكد موارد المياه في كالديرا تستنفد، وأن الفوارات الحرارية تفقد المياه. واستناداً إلى هذه الافتراضات، خلص العلماء إلى أن مؤشرات درجة الحرارة في الكالديرا مرتفعة للغاية بحيث يتوقع حدوث انفجار قوي قريبًا.

وأشار المتخصصون إلى أن مثل هذه العمليات المدمرة في يلوستون يمكن أن تؤثر على النشاط الزلزالي في ألاسكا، والتي يمكن أن تؤدي إلى تدمير شبكة صرف المياه وهذا يؤدي إلى تفجيرات بخارية خفيفة.

أكد ممثلو العالم العلمي أن الصهارة ترتفع إلى سطح الكرة الأرضية. وهذا يؤدي إلى التبخر المفرط للمياه.

في وقت سابق، اكتشفوا تشوه في قشرة الأرض بالقرب من يلوستون.

أذكر أن انبعاثات البخار في كالديرا يلوستون الهائل ستؤدي إلى تشكيل فوهات بحجم 2 كيلومتر.