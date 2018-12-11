فريق تقني تابع لليونيفيل يؤكد العثور على نفق ثان على حدود لبنان مع إسرائيل

© REUTERS / Ali Hashisho توتر عسكري بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي بعد اجتياز الأخير الخط التقني الحدودي

القاهرة — سبوتنيك . وذكر تصريح صادر عن رئيس البعثة اليوم الثلاثاء: "عقدت اجتماعين مثمرين جداً اليوم مع فخامة الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس نبيه بري، حيث أطلعت الرئيسين على التطورات المتعلقة بالأنفاق على طول الخط الأزرق، هذا أمر خطير، وتعمل اليونيفيل بالتنسيق الوثيق مع الأطراف، سواء على المستوى التقني أو على مستوى القيادة، للتأكد من أن جميع الوقائع ذات الصلة يتم تحديدها بشكل موضوعي وتتم معالجتها بدقة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".

وأضاف رئيس البعثة في التصريح: "أطلعت الرئيسين على زيارتي الأخيرة إلى موقع بالقرب من المطلة حيث أجرى خبراء تقنيون من اليونيفيل عملية تفتيش للموقع للتأكد من وجود نفق، ويوم أمس، تحقق فريق تقني تابع لليونيفيل بقيادة نائب القائد العام من وجود نفق ثان شمال النفق السابق في محيط المنطقة نفسها، وتواصل اليونيفيل متابعة هذه المسألة بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية".