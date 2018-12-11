الكشف عن تصريح دخول إلى وزارة أمن الدولة الألمانية باسم بوتين

أفاد موقع "بيلد" أن الوثيقة كانت محفوظة في قسم "شؤون الموظفين والتأهيل" في إدارة "شتازي" في دريسدن.

وأشار الموقع إلى أن التصريح صدر باسم الرائد فلاديمير بوتين، يوم 31 كانون الأول/ ديسمبرعام 1985، وموقع بيده، وتم تمديده كل 3 أشهر حتى نهاية عام 1989.

Als KGB-Spion in Dresden — Putins geheimer Stasi-Ausweis entdeckt https://t.co/WukVOInnYU — BILD (@BILD) December 10, 2018

وقال رئيس قسم أرشيف "شتازي" في دريسدن كونراد فيلبير، إن التصريح كان يسمح لبوتين، الذي كان يعمل في المخابرات السوفييتية في دريسدن حينها، التنقل بسهولة بين مؤسسات أمن الدولة في ألمانيا الشرقية. ولم يكن عليه أن يعلم أحدا بأنه يعمل لصالح المخابرات السوفييتية، الأمر الذي كان يسهل عملية تجنيد العملاء في ألمانيا الشرقية، حسبما يعتقد فيلبير.

وقد تم إرسال بوتين بعد تخرجه من جامعة لينينغراد الحكومية عام 1975، إلى العمل في لجنة أمن الدولة في الاتحاد السوفييتي. وتم إرساله عام 1985 إلى مكتب المخابرات السوفييتية في ألمانيا الشرقية. وعمل في دريسدن حتى عام 1990. وشغل هناك منصاب كبير المفوضين والمعاون وكبير المعاونين ورئيس قسم.

وقد تحدث بوتين عن عمله في ألمانيا بشكل علني. كما تم تصوير فيلم وثائقي عرض في أوائل عام 2018، الذي تناول أحداث أواخر عام 1989، عندما اقتحم المتظاهرون مبنى "شتازي" وأرادوا الدخول إلى مقر المخابرات السوفييتية للحصول على الأرشيف. وعمل بوتين كمفاوض في ذلك الحين ولم يسمح بدخول المتظاهرين إلى المقر.