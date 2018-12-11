باكستان تستضيف قمة دولية جديدة

استضافت العاصمة الباكستانية، إسلام أباد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا ثلاثيا إيرانيا باكستانيا أفغانيا حول مكافحة المخدرات، على مدى يومين.

ويشارك في هذا الاجتماع الثلاثي مسؤولون رفيعو المستوى من إيران وباكستان وأفغانستان في مجال مكافحة المخدرات. وذلك بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع الثلاثي السبل المشتركة للحيلولة دون تهريب المخدرات، والتوصل الى اتفاق في هذا المجال، خاصة المخدرات المهربة عن طريق أفغانستان، وسبل إدارة الأوضاع في الحدود المشتركة بين الدول الثلاث.ويناقش الاجتماع الثلاثي (الإيراني الأفغاني الباكستاني) قضية تبادل المعلومات الحدودية، لمنع تهريب المخدرات والقيام بعمليات مشتركة في هذا المجال.

يذكر أن تجارة المخدرات راجت في العراق ـ على سبيل المثال ـ بعد الاجتياح الأمريكي على العراق، في العام 2003، وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، إلى أن العراق تحول إلى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان نحو دول الخليج، محذرة، في الوقت نفسه، من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك.