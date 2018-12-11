باكستان تستضيف قمة دولية جديدة

ويشارك في هذا الاجتماع الثلاثي مسؤولون رفيعو المستوى من إيران وباكستان وأفغانستان في مجال مكافحة المخدرات. وذلك بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.
ويناقش الاجتماع الثلاثي (الإيراني الأفغاني الباكستاني) قضية تبادل المعلومات الحدودية، لمنع تهريب المخدرات والقيام بعمليات مشتركة في هذا المجال.
يذكر أن تجارة المخدرات راجت في العراق ـ على سبيل المثال ـ بعد الاجتياح الأمريكي على العراق، في العام 2003، وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، إلى أن العراق تحول إلى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان نحو دول الخليج، محذرة، في الوقت نفسه، من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك.
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