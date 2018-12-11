قناة عبرية: لقاء سري بين مسؤول إسرائيلي ووزير عربي

أفادت القناة العاشرة العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، بأن وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، التقى بنظيره الأردني، رياض أبو سعود، في معبر جسر اللنبي على الحدود الأردنية لبحث مشكلة المياه بين البلدين.
وذكر المحلل السياسي للقناة على موقعها الإلكتروني، باراك رافيد، أن اللقاء الذي عقد في بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تم بمصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في محاولة من قبل إسرائيل للتوصل إلى حل لأزمة قناة المياه القائمة بينهما.
פרסום ראשון: בתחילת נובמבר התקיימה בגשר אלנבי פגישה חשאית בין שר האנרגיה והמים יובל שטייניץ לבין שר המים של ירדן, ראיד אבו-סעוד. שטייניץ הגיע לפגישה באישור ראש הממשלה @netanyahu במטרה לנסות ולמצוא פתרון למשבר בין המדינות סביב פרויקט תעלת הימים @BarakRavid— חדשות עשר (@news10) December 11, 2018
وذكرت القناة العبرية، في الواحد والعشرين من الشهر الماضي، أن زيارة الوفد الأردني تأتي رغم التوتر الذي ساد بين الأردن وإسرائيل، عقب طلب عمان استرجاع أراضي "الباقورة والغمر"، شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأكدت القناة العبرية أن الوفد الأردني طلب من إسرائيل زيادة كميات المياه المنقولة من بحيرة طبريا لتُضاف إلى 50 مليون متر مكعب، تُنقل إلى الأردن بموجب تلك اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، المعروفة باسم "وادي عربة".
وأوضحت القناة أن إسرائيل أطلعت الوفد الأردني، آنذاك، على الحالة السيئة لخزان المياه في بحيرة طبريا. مبينة أن الأردن ينتظر موافقة وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، على الطلب أو رفضه.
وأضافت القناة العبرية أن الوفد الأردني الذي ضم مسؤولين كبار من سلطة المياه، رافقه السفير الإسرائيلي في عمّان، أمير ويسبورد.
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