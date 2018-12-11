قناة عبرية: لقاء سري بين مسؤول إسرائيلي ووزير عربي

أفادت القناة العاشرة العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، بأن وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، التقى بنظيره الأردني، رياض أبو سعود، في معبر جسر اللنبي على الحدود الأردنية لبحث مشكلة المياه بين البلدين.

وذكر المحلل السياسي للقناة على موقعها الإلكتروني، باراك رافيد، أن اللقاء الذي عقد في بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تم بمصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في محاولة من قبل إسرائيل للتوصل إلى حل لأزمة قناة المياه القائمة بينهما.

פרסום ראשון: בתחילת נובמבר התקיימה בגשר אלנבי פגישה חשאית בין שר האנרגיה והמים יובל שטייניץ לבין שר המים של ירדן, ראיד אבו-סעוד. שטייניץ הגיע לפגישה באישור ראש הממשלה @netanyahu במטרה לנסות ולמצוא פתרון למשבר בין המדינות סביב פרויקט תעלת הימים @BarakRavid — חדשות עשר (@news10) December 11, 2018

© AP Photo / Manish Swarup لطلب عاجل... وفد أردني في إسرائيل