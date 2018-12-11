مسؤول: الصين ستخفض رسوما جمركية على السيارات الأمريكية

وأضاف أن واشنطن ما زالت تنتظر التوثيق الرسمي لهذا الخفض والتفاصيل ذات الصلة بتوقيت الإجراء، وفقا لرويترز.

وأكد المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الموضوع، تقارير صدرت في وقت سابق عن وسائل إعلام ومسؤولين تنفيذيين في قطاع السيارات، حول أن نائب رئيس الوزراء الصيني أبلغ مسؤولين كبار في الحكومة الأمريكية بخفض الرسوم الجمركية خلال مكالمة هاتفية صباح الثلاثاء بتوقيت بكين.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أن مباحثات "مثمرة للغاية" تجري مع الصين، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن قرارات هامة قريبا.

وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر" اليوم الثلاثاء، "هناك مباحثات هامة للغاية تجري مع الصين.. ترقبوا الإعلان عن قرارات هامة قريبا".

Very productive conversations going on with China! Watch for some important announcements! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2018

واتفق ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في الأرجنتين على هامش قمة العشرين، الأسبوع الماضي، على هدنة تتأجل بمقتضاها زيادة الجمارك على الواردات الصينية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار سنويا من 10 في المئة إلى 25 في المئة. وكان مقررا أن تسري تلك الزيادة في أول يناير/ كانون الثاني. ويسري الاتفاق ما دامت هناك محادثات بين البلدين لعقد اتفاق تجاري.