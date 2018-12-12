أردوغان: لا نستهدف الجنود الأمريكيين ونسعى لتعاون بناء مع واشنطن

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن قوات بلاده لا تستهدف الجنود الأمريكيين، وأنه يسعى لتعاون بناء مع واشنطن.