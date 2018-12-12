الإفراج عن مديرة "هواوي" والصين ترحب بالخطوة

أفرجت محكمة كندية عن المديرة المالية لشركة "هواوي" الصينية، اليوم الأربعاء، بكفالة مالية، لكن هناك إجراءات انتظار لانعقاد جلسة للنظر في طلب تسليمها للولايات المتحدة في خطوة قد تهدئ من غضب المسؤولين الصينيين بسبب إلقاء القبض عليها.

© AP Photo / Mark Schiefelbein, File الصين ترحب بأي جهد لحل قضية هواوي

أفادت وكالة كندية أن السلطات قررت الإفراج عن المديرة المالية لشركة "هواوي" الصينية بكفالة مالية مع انتظار الجلسة التي ستحسم موضوع تسليمها للولايات المتحدة.

وبعد الإعلان صرحت وزارة الخارجية الصينية أن اعتقال المديرة المالية العالمية لشركة "هواوي" الصينية في كندا كان خطأ من البداية وأبدت ترحيبها بأية جهود للوصول إلى حل صحيح للقضية.

واعتقلت السلطات في كندا المديرة المالية لهواوي منغ وان تشو، وهي أيضا ابنة مؤسس الشركة، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول بطلب من الولايات المتحدة.

وكانت الصين قد هددت بعواقب وخيمة ما لم يفرج عن منغ على الفور.