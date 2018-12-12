فريدة من نوعها... خطوة أمريكية غريبة تجاه إسرائيل

وذكرت الصحيفة العبرية، صباح اليوم، الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية رفضت طلبا إسرائيليا بفرض عقوبات على لبنان والجيش اللبناني، كي يتحملا المسؤولية عن حفر أنفاق "حزب الله" العابرة إلى إسرائيل، بدعوى أن تلك الأنفاق تنتهك قرار الأمم المتحدة، رقم 1701.
وكتب يانيف كوفوفيتش، المحلل السياسي لصحيفة "هآرتس"، أن الولايات المتحدة وافقت على صياغة حزمة صارمة من العقوبات ضد "حزب الله"، الأمر الذي سيفرض مصاعب على الحزب، لكن واشنطن أوضحت أن علاقاتها مع لبنان قوية، حتى على المستوى العسكري، وأنها لا تنوي إلحاق الأذى بهم.
وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ بداية عملية "درع الشمال"، تحاول إسرائيل على المستويين، السياسي والعسكري، خلق معادلة تعتبر لبنان و"حزب الله" جهة واحدة، وهو ما لم توافق عليه واشنطن.
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