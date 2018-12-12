بومبيو: الاتفاق النووي يحمي إيران من المساءلة... وصواريخ طهران تهدد شركاءنا

القاهرة — سبوتنيك. وقال بومبيو، في جلسة بمجلس الأمن الدولي، "خطة العمل الشاملة المشتركة [لاتفاق النووي] حتى الآن تحمي إيران من المسائلة"، مضيفا أن إيران "لديها مئات الصواريخ التي تشكل تهديدا لشركائنا في المنطقة".
ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن زادة قوله إن "الرد الأمريكي عليه يثبت بأن هذا الاختبار الصاروخي مهم للغاية بالنسبة لهم وتسبب في علو صراخهم".
وقال المسؤول العسكري الإيراني في هذا الصدد: "نحن نقوم باختبار صواريخنا، والعملية الأخيرة كانت اختبارا مهما". وأوضح: "نجري ما بين 40 إلى 50 اختبارا في العام.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال إن إيران "أطلقت اختبارا لصواريخ باليستية، ما اعتبره مخالفة لحظر مجلس الأمن الدولي".
وقال بومبيو، في بيان: "لقد اختبر النظام الإيراني للتو صاروخا باليستيا متوسط المدى قادر على حمل رؤوس حربية متعددة. الصاروخ له مدى يسمح بضرب أجزاء من أوروبا وأي مكان في الشرق الأوسط". وأضاف أن "هذا الاختبار ينتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي يمنع إيران من القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على إنتاج أسلحة نووية، بما في ذلك إطلاق صواريخ باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".
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