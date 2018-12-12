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18:53 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    بومبيو: الاتفاق النووي يحمي إيران من المساءلة... وصواريخ طهران تهدد شركاءنا

    © AP Photo / Cliff Owen
    العالم
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    قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق النووي الموقع بين السداسية الدولية وإيران في 2015 يحمي الأخيرة من المسائلة، مشيرا إلى أن الصواريخ الإيرانية تهدد حلفاء الولايات المتحدة بالمنطقة.

    القاهرة — سبوتنيك. وقال بومبيو، في جلسة بمجلس الأمن الدولي، "خطة العمل الشاملة المشتركة [لاتفاق النووي] حتى الآن تحمي إيران من المسائلة"، مضيفا أن إيران "لديها مئات الصواريخ التي تشكل تهديدا لشركائنا في المنطقة".    

    وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي
    © AFP 2018 / ATTA KENARE
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    وكان قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، أقر أمس بأن قواته اختبرت مؤخرا صاروخا باليستيا، ورأى أن الموقف الأمريكي منها دليل على أهميته.

    ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن زادة قوله إن "الرد الأمريكي عليه يثبت بأن هذا الاختبار الصاروخي مهم للغاية بالنسبة لهم وتسبب في علو صراخهم".

    وقال المسؤول العسكري الإيراني في هذا الصدد: "نحن نقوم باختبار صواريخنا، والعملية الأخيرة كانت اختبارا مهما". وأوضح: "نجري ما بين 40 إلى 50 اختبارا في العام.

    وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال إن إيران "أطلقت اختبارا لصواريخ باليستية، ما اعتبره مخالفة لحظر مجلس الأمن الدولي".

    وقال بومبيو، في بيان: "لقد اختبر النظام الإيراني للتو صاروخا باليستيا متوسط المدى قادر على حمل رؤوس حربية متعددة. الصاروخ له مدى يسمح بضرب أجزاء من أوروبا وأي مكان في الشرق الأوسط". وأضاف أن "هذا الاختبار ينتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي يمنع إيران من القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على إنتاج أسلحة نووية، بما في ذلك إطلاق صواريخ باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    العقوبات الأمريكية ضد إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الحكومة الإيرانية, الولايات المتحدة
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