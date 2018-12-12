الحكم على محامي ترامب السابق بالسجن لمدة 3 سنوات

ووفقا لمراسلة وكالة "سبوتنيك" المتواجدة في قاعة المحكمة، قال القاضي ويليام بوللي "أحكم عليك بالسجن لمدة 36 شهرًا لانتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية… وشهرين في السجن بسبب الشهادة الكاذبة أمام الكونغرس".
واعترف مايكل كوهين في وقت سابق، بدفع 130 ألف دولار لستورمي دانيالز، لضمان سكوتها بشأن ممارستها الجنس مع ترامب وهو ما ينفيه، وقال كوهين إن هذا المبلغ كان قانونيا، ورفعت دانيالز قضية لإنهاء اتفاقها على التزام الصمت.
وأقر كوهين بالاتهامات في أغسطس/ آب. ويتعاون كوهين في التحقيق الذي يجريه المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر في تواطؤ محتمل بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية عام 2016.
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