بعد إعلانها عن إجراء عسكري جديد... الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة إلى إيران

وجه الاتحاد الأوروبي رسالة إلى إيران عقب إعلانها عن إجراء عسكري، يوم الاثنين 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وصفته بالمهم.

نيويورك — سبوتنيك. دعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى التوقف عن مواصلة العمل ببرامجها النووية والصاروخية، بحسب بيان مشترك صادر عن دول الاتحاد الأوروبي.

© Sputnik . إيران ترد على التصريحات الأمريكية بشأن إطلاق صاروخ باليستي جديد

وجاء في نص البيان، الذي نطق به مندوب هولندا الدائم لدى الأمم المتحدة، كاريل فان أوستروم، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء: "الاتحاد الأوروبي يدعو إيران لوقف الأنشطة الصاروخية والنووية".

وقال القائم بالأعمال، في وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، سيرج كريستيان، بهذا الخصوص: "الاتحاد الأوروبي لا يرى أية مبادرة أخرى لسلام".

كما أعربت دول الاتحاد الأوروبي عن قلقها إزاء نتائج تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول "الأنشطة المزعزعة للاستقرار" الإيرانية، على حد قوله، لكنها في الوقت نفسه تؤيد هذه الدول الحفاظ على الصفقة بين سداسية الوسطاء الدوليين (5+1) وإيران، التي انسحبت منها الولايات المتحدة.

وكان قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني اللواء حاجي زادة، أكد أمس الاثنين، إجراء طهران اختبار صاروخ باليستي، مشيرا إلى أن التجربة الأخيرة كانت مهمة للغاية وأن إيران تجري نحو 40 أو 50 اختبارا صاروخيا في عام واحد.

وأدان عدد من البلدان، بما فيها ألمانيا وفرنسا، الأعضاء في الاتفاق النووي، الاختبار الأخير لصاروخ باليستي، مشيرين إلى أن برنامج الصواريخ لا يتطابق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لعام 2015، الذي وافق على الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن عن خروج بلاده من الاتفاق النووي في 8 مايو/ أيار الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.

وبدأت أمريكا بتنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.