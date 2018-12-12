المدعي العام في باريس: اعتداء ستراسبورغ إرهابي... وإعلان اسم المنفذ

أعلن المدعي العام في باريس، ريمي هيتس، اليوم الأربعاء، اسم منفذ اعتداء ستراسبورغ الذي وقع في أحد الأسواق مساء أمس الثلاثاء، مشيرا لوجود دوافع إرهابية بحسب الأدلة.

باريس — سبوتنيك. وقال هيتس في مؤتمر صحفي "المعتدي يدعى شريف.س"، مضيفا أنه "كان معروفا لدى أجهزة الأمن على أنه متطرف".

وتابع هيتس "كل الأدلة تشير إلى اعتداء إرهابي، وقد سمع المعتدي وهو يصرخ الله أكبر".

وكشف هيتس أنه "تم اعتقال أربعة مقربين من المعتدي الذي مازال فارا".

The suspected gunman in the shooting rampage in Strasbourg, eastern France, was just 13 when convicted of his first crime and is now the target of a massive manhunt. Read more: https://t.co/CfEWd7jDR4 pic.twitter.com/59gZsHUHPz — The Associated Press (@AP) December 12, 2018

وأضاف "الاعتداء أدى لمقتل شخصين، وهناك شخص ثالث يوجد في حالة موت سريري، وجرح 12 آخرين بينهم 6 بحال الخطر".

هذا وقتل أربعة أشخاص وأصيب 10 آخرون بجروح، بينهم ستة بحالة حرجة، برصاص مسلح مدرج على قوائم "الأشخاص الخطرين على أمن الدولة" في إطلاق نار يوم أمس الثلاثاء، في سوق الميلاد في ستراسبورغ شمال شرقي فرنسا، ولاذ منفذه بالفرار، في هجوم أكدت السلطات دافعه "الإرهابي".