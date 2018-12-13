نتنياهو يحذر إيران... دولة إسرائيل "خط أحمر"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي هو الجيش الوحيد في العالم، الذي يقف ضد طهران، مشيرا إلى أنه يواجه إيران مباشرة في سوريا.

© Sputnik . Dmitriy Vinogradov تهدد إسرائيل... إيران تعزز منظوماتها الصاروخية المتطورة في سوريا

جاء ذلك في سلسلة تدوينات كتبها على "تويتر"، اليوم الخميس 13 ديسمبر / كانون الأول الجاري.

وكتب نتنياهو: "سياستي تدعو إلى إيقافهم، وأن نصد الأشياء السيئة، وهي لا تزال صغيرة، ونواجه إيران مباشرة في سوريا"، مضيفا: "إن اضطررنا لذلك سنقوم بكل ما يجب القيام به من أجل الدفاع عن أنفسنا".

وتابع في تدوينة أخرى: "الإيرانيون يريدون أن يجلبوا الجيش الإيراني إلى هنا، على 1500 كم من إيران إلى حدود إسرائيل، وأن يدخلوا صواريخ يصل مداها إلى 400 وحتى 700 كم وهي تغطي إسرائيل بأكملها".

قلت مساء أمس في أمسية حضرها المراسلون الأجانب الذين يعملون في إسرائيل:



خطنا الأحمر بالنسبة لإيران هو بقاءنا. نفعل ما يلزم من أجل الدفاع عن دولة إسرائيل من النظام الإيراني الذي يدعو على الملأ إلى تدمير الدولة اليهودية. pic.twitter.com/KhV0rVqrk4 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 13, 2018

واستطرد: "يريدون أن يدخلوا 80 ألف مقاتل من الميليشيات الشيعية إلى سوريا وهدفها المعلن هو تدميرنا".

سياستي تدعو إلى إيقافهم. نصد الأشياء السيئة وهي لا تزال صغيرة. نواجه إيران مباشرة في سوريا وإن اضطررنا لذلك سنقوم بكل ما يجب القيام به من أجل الدفاع عن أنفسنا, — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 13, 2018

وكتب: "قلت مساء أمس في أمسية حضرها المراسلون الأجانب الذين يعملون في إسرائيل"، مضيفا: "خطنا الأحمر بالنسبة لإيران هو بقاؤنا، ونفعل ما يلزم من أجل الدفاع عن دولة إسرائيل من النظام الإيراني، الذي يدعو على الملأ إلى تدمير الدولة اليهودية".

الإيرانيون يريدون أن يجلبوا الجيش الإيراني إلى هنا, مسافة 1500 كم من إيران إلى حدودنا, وأن يدخلوا صواريخ يصل مداها إلى 400 وحتى 700 كم وهي تغطي إسرائيل بأكملها. كما هم يريدون أن يدخلوا 80 ألف مقاتل من الميليشيات الشيعية إلى سوريا وهدفها المعلن هو تدميرنا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 13, 2018

وكان روحاني قد وصف إسرائيل، خلال كلمته أمام مؤتمر الوحدة الإسلامية بطهران، بأنها "غدة سرطانية"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية.