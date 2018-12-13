بعد مقتل إسرائيليين قرب رام الله... الجيش يواصل ملاحقة "مهاجمي عوفرا"

أكدت مصادر إسرائيلية مقتل إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين بإصابات خطيرة في عملية إطلاق النار بالقرب من مستوطنة "بنيامين" شرق مدينة رام الله، وذكرت المصادر أن القتلى والمصابين في العشرينات من العمر.

وتحدثت تقارير، حسبما نشرت "هيئة البث الإسرائيلية"، بأن عملية إطلاق النار نفذت من سيارة عابرة، وقالت إنه على ما يبدو تم إطلاق النار اتجاه منفذ العملية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

© REUTERS / Mohamad Torokman موسكو تدعو إسرائيل للنظر في العواقب السلبية لعمليات رام الله على المدنيين

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية إنه "على ما يبدو أن هناك منفذين لعملية إطلاق النار، استقلا سيارة، واللذين فرا من المكان، وليس من الواضح إن أصيبا من إطلاق عناصر الجيش الذين تواجدوا بالمكان النار نحوهما".

وفرض الجيش الإسرائيلي حصارا شاملا على مدينتي رام الله والبيرة وعزز من قواته على أطرافهما، وأغلق حاجز بيت إيل العسكري شمال البيرة بالمكعبات الأسمنتية، ومفترق عين سينيا شمال رام الله.

وقال موقع تايمز أوف إسرائيل إنه "تم استدعاء سيارات إسعاف مدنية وعسكرية إلى المكان القريب من مستوطنة عوفرا".وتابع أن الجيش الإسرائيلي "تلقى بلاغات عن الهجوم، لكنه لا يزال يعمل على تحديد ظروف الحادث".

واعتقل الجيش الإسرائيلي عددا من المشتبه في تنفيذ هجوم عوفرا وقتل آخر بعد إطلاق النار عليه، حيث قال مسؤولون أمنيون إنه حاول مهاجمة القوات الإسرائيلية عندما محاولته الفرار. اليوم الخميس، أعلن الجيش أن عمليات البحث عن جناة إضافيين لا تزال مستمرة.