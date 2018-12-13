ظريف: أمريكا لا تزال تستند إلى قرارات لاغية

وذكر ظريف في تغريده له على صفحته الرسمية على "تويتر"، أن بومبيو وفي أحدث أسلوب لسخرية مجلس الأمن، أطلق مزاعمه بشأن القرار 2231، ومن ثم قدم خارطة طريق للمزيد من نقض هذا القرار. وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".
ويقصد ظريف عبر تغريدته هذه، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء؛ حيث طالب بفرض الحظر على إيران، عبر مزاعمه بشأن نقض القرار 2231 من جانب طهران.
وكان بومبيو قد جدد مزاعم بلاده الواهية خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، وسعى عبر سياسة التخويف إلى إرغام الدول الأخرى على مسايرة أمريكا ضد إيران.
In latest mockery of #UNSC, @SecPompeo— Javad Zarif (@JZarif) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨
— bragged abt violating Res 2231; outlined plans for more violations
— confirmed that US and allies rely on defunct Res 1929 provision on missiles
— turned an isolated US into 1st perm SC member to PUNISH other countries for COMPLYING w/ Res.
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