ظريف: أمريكا لا تزال تستند إلى قرارات لاغية

علق وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، على مزاعم نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي؛ مؤكدا أن تصريحات الأخير، أظهرت بأن قرار عام 1929 الملغي، يشكل مصدرا لاستناد أمريكا وشركائها.

وذكر ظريف في تغريده له على صفحته الرسمية على "تويتر"، أن بومبيو وفي أحدث أسلوب لسخرية مجلس الأمن، أطلق مزاعمه بشأن القرار 2231، ومن ثم قدم خارطة طريق للمزيد من نقض هذا القرار. وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

© REUTERS / Murad Sezer ظريف: بيع النفط يشكل أساس الآلية المالية الأوروبية حول إيران

In latest mockery of #UNSC, @SecPompeo

— bragged abt violating Res 2231; outlined plans for more violations

— confirmed that US and allies rely on defunct Res 1929 provision on missiles

— turned an isolated US into 1st perm SC member to PUNISH other countries for COMPLYING w/ Res. — Javad Zarif (@JZarif) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨