جنرال إسرائيلي: الجيش في تراجع وليس مؤهلا للحرب

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أمس الخميس، أن الجنرال الإسرائيلي السابق، موشيه تشيكو تامير، يشير إلى أن الجيش الإسرائيلي ليس مؤهلا أو جاهزا لأي حروب قادمة، ولن يكون قادرا على التعبير عن نفسه في الحرب القادمة.

© AFP 2018 / Menahem Kahana جنرال إسرائيلي: الجيش في حالة تدهور وسنكون في ورطة في الحرب القادمة

ونقلت الصحيفة العبرية عن الجنرال تامير أنه يصدق على تقرير مراقب الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، الجنرال يستحاك بريك، من أن الجيش الإسرائيلي ليس مستعدا للحرب، خصوصا السلاح البري بالجيش، وبأنه ليس مواكبا لتطورات العصر.

وأفادت الصحيفة العبرية أن الجنرال موشيه تشيكو تامير، قائد فرقة غزة السابق، يعتقد أن هناك مشكلة حقيقية في قواته العسكرية، وأنه يتفق مع الجنرال بريك من أن الجيش الإسرائيلي ليس مؤهلا، في هذه الآونة، على الحرب، مقترحا على رئيس هيئة الأركان، الجنرال غادي آيزنكوت، بحث هذه المشكلة، التي يراها كبيرة ومقلقة.

وأكد الجنرال تامير أن حزب الله مثل حركة حماس، سيواصل حفر الأنفاق لأغراض وأهداف تكتيكية، وإذا عرفا أن إسرائيل مردوعة وخائفة من محاربة الأنفاق، فإن هذا الأمر سيؤثر على الجيش الإسرائيلي بشكل سلبي.