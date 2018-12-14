إيران: قريبا...منظومة دفاعية تنافس "إس 300"

أعلن نائب قائد مقر الدفاع الجوي الإيراني، العمید علي رضا إلهامي، بأنه ستتم إزاحة الستار قریبا عن منظومة الدفاع الجوي "باور 373".

وقال العمید إلهامي إن منظومة الدفاع الجوي "باور 373"، تمضي، في الفترة الحالية، آخر مراحل تصنیعها، وسيتم إزاحة الستار عنها قریبا، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأعلن العمید إلهامي بأن العمل جار، في الوقت الحاضر، للارتقاء بمنظومة القیادة والسیطرة المحلیة تماما، والتابعة لمقر "خاتم الأنبياء (ص)" للدفاع الجوي، وتجهیزها بإمكانيات جدیدة، حیث ستتم إزاحة الستار عنها بعد الانتهاء منها.