تركيا: أمريكا تدعم منظمات إرهابية على حدودنا

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن أمريكا تدعم حزب العمال الكردستاني الإرهابي.

وشكك الوزير في وصف الولايات المتحدة الأمريكية نفسها بـ"حليفة" لتركيا، حسب وكالة أنباء "الأناضول".

© Sputnik . Ronald Zak إيران: علاقاتنا مع تركيا إيجابية ومتنامية

وخلال كلمته في افتتاح عدد من المشاريع في ولاية قسطموني، اليوم الجمعة، أشار صويلو، إلى أن أمريكا تدعم منظمات إرهابية على حدود تركيا، وتزود "ب ي د" بآلاف الشاحنات من الأسلحة.

وأضاف أن "الولايات المتحدة تأتي بعد ذلك وتقول "نحن حلفاء مع تركيا"، لا يمكن أن تكون هناك علاقة تحالف بهذا الشكل".

وأوضح أن "الولايات المتحدة تدعم "بي كا كا" من جهة، وتحاول خداع تركيا من خلال القول إنها "وضعت 3 إرهابيين على لائحة المطلوبين".

وشدد صويلو على أن "أمريكا أيدت "بي كا كا" و"ب ي د" وأنتجت "داعش"، واحتضنت كافة عناصر منظمة "غولن" الإرهابية التي قامت بمحاولة انقلابية فاشلة في تركيا".

وتابع وزير الداخلية التركي، أن "هناك من يأتون من على بعد آلاف الكيلومترات لزعزعة الشرق والغرب في العالم، وأكد أن تركيا بوسعها التصدي لهذا الأمر عبر استقرارها السياسي".