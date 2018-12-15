نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل تتبرع بالمكافأة النقدية لبناء مستشفى

وقالت مراد في خطاب لها في مدينتها سنجار: "بالمبلغ الذي حصلت عليه من جائزة نوبل للسلام سأبني فيه مستشفى في سنجار لمساعدة المرضى وخاصة الأرامل والنساء اللواتي تعرضن للإيذاء الجنسي من قبل متشددي الجماعة"، كما نقلت وكالة "رويترز".مراد أيضا حكومتي العراق وكردستان على موافقتهما على خططها، مشيرة إلى أنها ستقوم قريبا بالاتصال بالمنظمات الإنسانية للبدء في بناء المستشفى.
وتعتبر نادية، من بين الشخصيات العراقية الأكثر تأثيرا، في البلاد والعالم، بفضل دورها في محاربة الاستعباد الجنسي والاغتصاب الذي طالها وفتيات ونساء المكون الأيزيدي على يد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، منذ أغسطس/ آب عام 2014.
واستطاعت نادية، التي تعرضت للسبي والاستعباد الجنسي على يد تنظيم "داعش" بعدما قتل عائلتها، أن تحرك الرأي العام الدولي وتهزه بقوتها وشجاعتها، ونصبت "نادية" المنحدرة من قرية كوجو بسنجار، في 25 أب/ أغسطس من عام 2016، سفيرة للنوايا الحسنة من قبل الأمم المتحدة، لدعم آلاف الأيزيديات الناجيات والمختطفات من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي.
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