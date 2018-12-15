سقوط نيزك ومرض ترامب...العلماء يكشفون نبوءات فانغا لعام 2019

تحدث العلماء عن نبوءات العرافة البلغارية المشهورة فانغا، التي تنبأت بالهجوم الإرهابي الذي وقع في 11 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة وبالتسونامي المدمر في عام 2004.

وأخبرت وريثة فانغا عن نبوءاتها لعام 2019، وفقا لروسيسكي ديالوغ.

© AP Photo / تنبؤات فانغا تكشف عواقب اصطدام نبيرو بالأرض

وبحسب فانغا، إن عوامل سئية تنتظر الرئيس الحالي للدولة الأمريكية دونالد ترامب. سيتغلب مرض غامض على ترامب يؤدي إلى الصمم الكلي.

والجدير بالذكر أن كان لدى الدبلوماسيين المقيمين في كوبا والصين مثل هذه الأعراض خلال الهجمات الصوتية.

بالإضافة إلى ذلك، فإنها تتوقع لأحد أقارب قائد القوات الأمريكية مصيرا حزينا، لأنه قد يكون متورطا في حادث مروري، ومن الممكن أنه في عام 2019 سيتمكن الروس من رؤية سقوط النيزك، وسيجتاج أوروبا انهيار اقتصادي غير مسبوق.

وفي المقابل، ستعيش إحدى الدول الآسيوية كارثة تسونامي قوية.