قناة عبرية تكشف عن المرشح لحقيبة الخارجية الإسرائيلية

وذكرت القناة الثانية العبرية، اليوم السبت، أن هناك أسماء عديدة ومختلفة مرشحة لحقيبة الخارجية في إسرائيل، بعد تولي رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لأربع حقائب دفعة واحدة (الخارجية والصحة والدفاع والاستيعاب).

© REUTERS / Amir Cohen مسؤول إسرائيلي يكشف مضمون رسالة من نتنياهو لحماس حول التهدئة

وأفادت القناة العبرية بأن تولي نتنياهو لأربع حقائب وزارية سيدفع محكمة العدل العليا إلى سرعة التحرك بتعيين وزراء في الأماكن الشاغرة. وذلك رغم أنه أعلن، أمس الجمعة، أنه سيعين خلال شهر، تقريبا، وزيرين في منصبي الخارجية والاستيعاب.

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن المرشح الأول لحقيبة الخارجية الإسرائيلي، هو الوزير يسرائيل كاتس، وزير الاستخبارات والمواصلات الحالي، يليه على الترتيب، جلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي، ثم يوفال شتاينتس، وزير الطاقة، وجميعهم أعضاء حزب الليكود الحاكم.

يشار إلى أن نتنياهو يتولى حقيبة الخارجية، إضافة لرئاسة للوزراء، منذ العام 2013، حيث تولى أفيغدور ليبرمان، آخر وزير خارجية، قبل أن يتولى حقيبة الدفاع.