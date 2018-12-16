نتنياهو: إسرائيل ستصبح دولة عظمى

ביום ה' יהיה המפגש ה-5 עם יוון וקפריסין במערך הסייבר הלאומי בבאר שבע.

ישתתפו:

רה"מ נתניהו, נשיא קפריסין ור"מ יון.



נתניהו:

"נחתום על הסכמים בתחום הגנת הסייבר והטכנולוגיה.

נקדם את תוכנית הנחת צינור הגז בין ישראל לאירופה.

התוכנית תהפוך את ישראל למעצמת גז בקנה מידה רחב אפילו עולמי". pic.twitter.com/z3HdLTPbPH — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) December 16, 2018

وقال نتنياهو في تغريده له على حسابه الشخصي على "تويتر"، اليوم الأحد، "سنعقد هذا الأسبوع لقاء القمة الخامس مع اليونان وقبرص. وسندفع قدما الخطة لوضع أنبوب غاز بين إسرائيل وأوروبا. هذه الخطة ستحول إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الغاز، ليس إقليميا فحسب، بل عالميا أيضاً"، مضيفاً أن "الازدهار الدبلوماسي الإسرائيلي وصل إلى ذروة غير مسبوقة".