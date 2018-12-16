إسرائيل مستاءة من اعتراف أستراليا بشأن القدس

عبرت إسرائيل عن استيائها، اليوم الأحد، بعد اعتراف استراليا بالقدس الغربية فقط عاصمة لها وقال مسؤول مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه خطأ لإنكار سيطرة إسرائيل على المدينة بأكملها.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED الأردن يدين اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

وكان رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، قد أعلن أن بلاده تعترف رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل وأكد في ذات الوقت دعم بلاده لمبدأ حل الدولتين الذي يشمل إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية.

وعلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس بالقول إن الإعلان "خطوة في الاتجاه الصحيح". وخلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أحجم نتنياهو عن الإضافة على ذلك.

وقال نتنياهو للصحفيين في بداية الاجتماع "أصدرنا بيانا من وزارة الخارجية ليس لدي ما أضيفه عليه".

لكن تساحي هنجبي، وزير التعاون الإقليمي وأحد المقربين من نتنياهو في حزب الليكود اليميني، كان أكثر صراحة في انتقاد أستراليا رغم أنه وصفها بأنها "صديق مقرب ووثيق منذ سنوات عديدة".

وقال للصحفيين خارج قاعة اجتماعات مجلس الوزراء "للأسف خلال إعلانهم تلك الأنباء الإيجابية قاموا بخطأ ليس هناك تقسيم للمدينة بين شرق وغرب، القدس كيان واحد متحد. سيطرة إسرائيل عليها أبدية. وسيادتنا لن تتقسم ولن تقوض. ونأمل أن تجد أستراليا بسرعة وسيلة لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته".