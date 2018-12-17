صور المقاتلة الأوكرانية "سو-27" المتحطمة

ظهر في الإنترنت صور المقاتلة الأوكرانية "سو-27" التي تحطمت يوم السبت 15 ديسمبر/ كانون الأول.

ونشر موقع Scramble Magazine الصورة، ويبدو من الصورة أن الطائرة سقطت في حقل وقمرة القيادة مفتوحة، وخلف الطائرة آثر أسود.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، يوم السبت، عن تحطم مقاتلة "سو-27" أثناء هبوطها بقاعدة عسكرية في البلاد، ومقتل قائدها.

وقالت الوزارة في بيان: "تحطمت مقاتلة من نوع "سو- 27"، يوم 15 كانون الأول/ديسمبر، في تمام الساعة 15.00 أثناء هبوطها بعد قيامها بهمة روتينية… وقتل قائدها وكانت الطائرة تحلق على ارتفاع 70 مترا ثم بدأت تسقط".

وقتل الرائد ألكسندر فومينكو مواليد عام 1975، وهو قائد لواء الطيران التكتيكي للقيادة الجوية "تسينتر" التابعة للقوات الجوية الأوكرانية.