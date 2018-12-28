تركيا ترسل تعزيزات جديدة إلى الحدود مع سوريا

أرسلت أنقرة تعزيزات عسكرية جديدة، اليوم الجمعة، إلى منطقة إيلبايلي في ولاية كليس جنوبي البلاد، بهدف نشرها على الشريط الحدودي مع سوريا.

أفادت وكالة "الأناضول" أن دفعة تعزيزات عسكرية جديدة تابعة للجيش التركي، وصلت اليوم الجمعة، إلى منطقة إيلبايلي في ولاية كليس جنوبي البلاد، بهدف نشرها على الشريط الحدودي مع سوريا.

© Sputnik . Bassel Shurtouh الجيش التركي يرسل ناقلات جند مدرعة إلى الحدود مع سوريا

وضمت القافلة مركبات عسكرية، بينها شاحنات محملة بالدبابات وناقلات جند مدرعة، مستقدمة من وحدات عسكرية من مختلف أنحاء البلاد.

وأوضحت الوكالة أن التعزيزات القادمة وسط تدابير أمنية مشددة، جرى توجيهها إلى الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن الهدف الرئيسي لتركيا في سوريا هو طرد الإرهابيين من هناك.

وأضاف خلال تصريحات للصحفيين في إسطنبول أنه إذا تم طرد جميع الإرهابيين من سوريا، فلن يبقى أي سبب لبقاء تركيا هناك، مؤكدا أن بلاده ضد تقسيم سوريا.

ويذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قد صرح في وقت سابق، بأن أنقرة مستعدة لشن عملية في منبج السورية ضد قوات حماية الشعب الكردية السورية إذا لم تسحبها الولايات المتحدة من هناك. وقال في وقت لاحق إنه قرر تأجيل بدء العملية العسكرية في سوريا بعد محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 14 كانون الأول/ديسمبر، كما قرر ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا عقب الاتصال الهاتفي مع الرئيس التركي.