قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد ويهدد... من المقصود

وأكد القائد أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري بان أمريكا ستتلقى صفعة قوية أخرى أن ارتكبت أي حماقة جديدة في المنطقة، وذلك تعليقا على اعلان أمريكا سحب قواتها من سوريا، حسب وكالة فارس الإيرانية للأنباء.

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وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب اللواء جعفري: إنه إن كان الأمريكيون يطرحون اليوم ادعاء الخروج من المنطقة فالسبب في ذلك يعود إلى تورطهم في مستنقع سوريا وأفغانستان، ولكن عليهم أن يعلموا بأن تحركاتهم مرصودة بدقة، فإن كانوا بصدد القيام بأي مؤامرة جديدة في المنطقة سيتلقون صفعة قوية أخرى.

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الأسبوع الماضي، انسحاب قواته من سوريا، بدعوى إنهاء عملها المفترض بالقضاء على تنظيم "داعش"، وهو ما اعتبرته إسرائيل بمثابة تخلي عن أمنها القومي أمام سوريا وإيران و"حزب الله" اللبناني.