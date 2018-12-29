قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد ويهدد... من المقصود

وأكد القائد أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري بان أمريكا ستتلقى صفعة قوية أخرى أن ارتكبت أي حماقة جديدة في المنطقة، وذلك تعليقا على اعلان أمريكا سحب قواتها من سوريا، حسب وكالة فارس الإيرانية للأنباء.
ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الأسبوع الماضي، انسحاب قواته من سوريا، بدعوى إنهاء عملها المفترض بالقضاء على تنظيم "داعش"، وهو ما اعتبرته إسرائيل بمثابة تخلي عن أمنها القومي أمام سوريا وإيران و"حزب الله" اللبناني.
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