بعد اتهامها بسوء معاملة الموظفين... المتحدثة باسم البنتاغون تقدم استقالتها

وأشارت القناة بأن دانا أعلنت عن استقالتها بعد بضع ساعات من إرسال وزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس خطاب وداع إلى العاملين بالإدارة.
وفي تغريدة لها على حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، مساء الاثنين، قالت دانا "أشكر الوزير ماتيس على ما قدمه لي من فرصة لخدمة جنودنا، والمدنيين الذين يدعمونهم. لقد كان هذا شرف، وميزة لي".
I appreciate the opportunity afforded to me by this administration to serve— Dana W. White — DOD (@ChiefPentSpox) December 31, 2018
alongside Secretary Mattis, our Service members and all the civilians who
support them. It has been my honor and privilege. Stay safe and God bless.
وأفاد مصدر عسكري، بأن مساعدها تشارلز سامر سيقوم مؤقتا بمهام المتحدث باسم البنتاغون.
يذكر أن دانا وايت كانت تشغل منصب المتحدثة باسم البنتاغون من إبريل/نيسان 2017.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)