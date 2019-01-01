زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب تركيا

ووفقا لوكالة "الأناضول"، جاء الخبر عبر موقع رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التابعة لرئاسة الوزراء التركية(أفاد).
وذكر البيان أنه في تمام الساعة الـ05.09 بالتوقيت المحلي التركي وقعت هزة أرضية بلغت قوتها 4.2 درجة، ومركزها بلدة "يدي صو" بالولاية المذكورة.
ولفت البيان أن الزلزال كان على عمق 12.7 كم تحت سطح الأرض.
ضرب #زلزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر، ولاية بينغول، شرقي #تركيا، فجر الثلاثاء.— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 1, 2019
الزلزال كان على عمق 12.7 كم تحت سطح الأرضhttps://t.co/dn44g6cYO3 pic.twitter.com/tSHNt2joFM
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