زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب تركيا

ضرب زلزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر، ولاية بينغول، شرقي تركيا، فجر اليوم الثلاثاء.

ووفقا لوكالة "الأناضول"، جاء الخبر عبر موقع رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التابعة لرئاسة الوزراء التركية(أفاد).

وذكر البيان أنه في تمام الساعة الـ05.09 بالتوقيت المحلي التركي وقعت هزة أرضية بلغت قوتها 4.2 درجة، ومركزها بلدة "يدي صو" بالولاية المذكورة.

ولفت البيان أن الزلزال كان على عمق 12.7 كم تحت سطح الأرض.