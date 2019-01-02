"واشنطن بوست" تكشف تفاصيل عن الأمريكي الموقوف بتهمة التجسس في روسيا

بعد قيام السلطات الروسية بتوقيف مواطن أمريكي بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة في موسكو.

© Sputnik . Igor Zarembo جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل أمريكيا بتهمة التجسس

نشرت صحيفة " واشنطن بوست " الأمريكية تفاصيل عن المواطن الأمريكي المتهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة في موسكو.

وبحسب الصحيفة فإن المواطن الأمريكي بول ويلان هو كان عنصرا في الجيش الأمريكي وتم فصله من الخدمة العسكرية بسبب السرقة في الجيش.

وكان العسكري السابق ويلان يزور روسيا بانتظام منذ عام 2007 حيث لدى ويلان معرفة دقيقة بهذا البلد وهو يتكلم الروسية بشكل جيد ومن دون مشاكل.

وأشارت الصحيفة أن ويلان انضم إلى الجيش الأمريكي عام 1994 وخاض حروبا أبرزها في العراق بين عامي 2004 و2006، وتم فصله من الجيش عام 2008 بعد إدانته بالسرقة.

ومن جهة أخرى أعلنت شركة أمنية أمريكية "BorgWarner" أن ويلان كان يشغل موقع المدير العام في الشركة.

وقام أفراد جهاز الأمن الفيدرالي في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي باعتقال بول ويلان بتهمة التجسس في موسكو.