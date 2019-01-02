6 قتلى إثر حادث تصادم قطار في الدنمارك

قتل 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث قطار في الدنمارك.

وذكرت الشرطة الدنماركية أن الحادث تسبب في إغلاق جسر "ستروبيلت"، الذي يربط جزر زيلاند وفين، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

ولفتت الوكالة إلى أن عاصفة شديدة في الدنمارك جعلت من الصعب وصول خدمات الطوارئ إلى القطار، الذي توقف بين جزيرتي زيلندا وفين، وهما الجزيرتان الرئيسيتان في الدنمارك.

A passenger train and a freight train collided at the bridge between #Zealand and #Fyn in #Denmark



First police reports say that at least 6 people lost their lives in the deadly accident, which was partly caused by the heavy storm pic.twitter.com/60HFPr9va8 — EHA News (@eha_news) January 2, 2019

​وأوضحت الوكالة أن قطار الركاب كان متجها إلى العاصمة كوبنهاجن، حيث اصطدم بجزء من قطار شحن، وقالت الشرطة إن الجسر أغلق لكل من القطارات والمركبات.