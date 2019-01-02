لاريجاني يؤكد دعم إيران الدائم للشعب الفلسطيني و"المقاومة"

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، علي لاريجاني، إن دعم القضية الفلسطينية "يعزز أمن المنطقة"، مؤكدا دعم بلاده الدائم للشعب الفلسطيني ومقاومته.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن لاريجاني قول "دعم الشعب الفلسطيني المظلوم واجبا إسلاميا لإيران"، لافتا إلى أن دعم الشعب الفلسطيني يعزز أمن المنطقة وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعمة للشعب الفلسطيني ونهج المقاومة دوما، وذلك خلال استقباله أمين عام حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين زياد النخالة والوفد المرافق له في طهران.

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وأشار لاريجاني إلى التطورات الأخيرة في فلسطين ومسيرات العودة التي ينظمها أبناء الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن "استراتيجية أمريكا والكيان الصهيوني في الظروف الراهنة تتمثل بمواجهة وتقييد محور المقاومة، إلا أن إجراءات ومبادرات الشعب الفلسطيني كمسيرات العودة تحبط مثل هذه الممارسات".

وتابع رئيس مجلس الشورى الإسلامي "لاشك أنه في الساحة الإقليمية تتحرك التطورات في مسار انتصار محور المقاومة مما يجعل الأعداء يقومون بمحاولات محمومة لمواجهة الشعب الفلسطيني".

وقال لاريجاني "من المؤكد أن السبيل الوحيد للتغلب على العدو هو دعم نهج المقاومة، ولكن لتحقيق هذا الأمر هنالك حاجة لمبادرات مثل مسيرات العودة".

كما لفت إلى أن "الساحة الإقليمية أصبحت مكشوفة أكثر من ذي قبل خلال الاشهر الاخيرة، إذ قامت بعض الدول العربية بالاتصال مع الصهاينة بصورة رسمية والبعض من الدول الأخرى التزمت الصمت، وهذه في الحقيقة توجهات تضر بجهود الشعب الفلسطيني المظلوم".