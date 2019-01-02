موقع وزارة الداخلية الأمريكية "خارج الخدمة" (صورة)

ويظهر على الصفحة الرئيسية للموقع رسالة تقول: "بسبب توقف التمويل الفيدرالي، فإن هذا الموقع لن يتم تحديثه حتى ينتهي الإغلاق الحكومي".
وتشير الرسالة إلى أن آخر تحديث للموقع كان في 21 ديسمبر الماضي.
وأغلقت الحكومة الأمريكية بسبب الخلاف الشديد حول طلب ترامب، من الكونغرس تخصيص خمسة مليارات دولار لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.
ويشكل الديمقراطيون غالبية الكونغرس بعد الانتخابات التي جرت مؤخرا.
DHS: Due to the Lapse in Federal Funding, This Website Will Not Be Actively Managed https://t.co/6SR3qMQWgm #homelandsecurity #GovernmentShutdown pic.twitter.com/lPqmjyN4LR— CBRNE Central (@cbrnecentral) December 29, 2018
ويعني إغلاق الحكومة الاتحادية أن المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة ستغلق، وسيعمل أكثر من 400 ألف موظف اتحادي "ضروري" في هذه الوكالات دون أجر إلى أن يتم حل الخلاف كما سيحصل 380 ألف موظف آخرين على إجارة مؤقتة.
لكن خدمات إنفاذ القانون ودوريات الحدود وتوصيل البريد وتشغيل المطارات لن تتوقف.
While looking for this years' Safety Contest, ran into thishttps://t.co/ZyqpoAhPYu— judith coburn (@123physicsfreak) January 1, 2019
Homeland Security isn't responding to See Something Say Something "Due to the lapse in federal funding, this website will not be actively managed."
ولإنهاء الإغلاق يتعين أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على أي اتفاق يتفاوض بشأنه فريق ترامب وزعماء الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بحسب ما أفادت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)