دبلوماسي كوري شمالي لا يريد العودة لبلاده

يسعى القائم بأعمال السفير الكوري الشمالي في إيطاليا، جو سونغ غيل، للجوء إلى دولة ثالثة.

وقالت مصادر لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية، إن جو "تقدم في أوائل شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى الحكومة الإيطالية بطلب اللجوء مع توفير الحماية الشخصية له، حيث أنه وأسرته تحت الحماية في مكان آمن".

North Korea ambassador to Italy 'in hiding' says South. France surrenders. — France World News (@franceworldnews) January 3, 2019

وبدأ جو عمله في مايو/أيار 2015، ثم رفض العودة لبلاده بعد انتهاء مهامه لمدة 3 أعوام، "يبدو أن السبب في ذلك مسألة تعليم أطفاله نظرا لأنه مقيم مع أسرته هناك".

سبق أن طردت الحكومة الإيطالية السفير السابق مون احتجاجا على مواصلة كوريا الشمالية التجربة النووية السادسة والاختبارات الصاروخية في سبتمبر/أيلول.

ويعتقد أن جو سونغ-غيل أحد أبناء المسؤولين الكبار في كوريا الشمالية، حسبما أوردت بي بي سي.