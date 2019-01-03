تركيا تهدد دولة برد عسكري على تصريحات "وزير دفاعها الطفل المدلل"

وجه وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، تحذيرا إلى دولة بسبب تصريحات وزير دفاعها، وذلك للحيلولة دون أن تقع أي حادثة من قبل القوات التركية في بحر إيجة.

حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليونان من عدم ضبط وزير دفاعها، وذلك للحيلولة دون أن تقع أي حادثة من قبل القوات التركية في بحر إيجة.

وفيما يتعلق بالمفاوضات القبرصية، أكد مولود جاويش أوغلو على أن "الذين يحلمون بحل (في الجزيرة) دون أي ضامن أو تواجد عسكري، نقول لهم: استيقظوا، أنتم تحلمون"، بحسب قناة "تي.آر.تي".

وأضاف "نوجه تحذيرا لليونان، لديكم طفل مدلل، كما تسمون وزير دفاعكم (بانوس كامينوس). اضبطوا طفلكم المدلل، لكيلا تقع أي حادثة على يد قواتنا، ولذلك نقوم بهذا التذكير".

© AP Photo / Vadim Ghirda أنقرة: لن نسمح بعمليات استكشاف في بحر إيجة لا تراعي مصالحنا

وشدد وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو على أن تركيا لن تسمح أبدا بفرض أمر واقع في بحر إيجة.

واعتبر التحذير وديا للغاية من جانب تركيا لليونان.

وتابع أن "إطلاق خطابات تزيد التوتر، أو قيام بزيارة صخرة أو جزيرة صغيرة لن تجلب لكم أي فائدة، ولذلك نقوم باللازم إزاء حماية مصالحنا في مسألة تقييم احتياطي المحروقات على وجه الخصوص في بحر إيجة والبحر المتوسط".

وأفاد أن تركيا تقوم في الوقت الراهن بأعمال تنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفي المناطق التي دعتهم إليها جمهورية شمال قبرص التركية، لافتا إلى أن "أنقرة ستحمي حقوق تركيا والقبارصة الأتراك في شرق المتوسط، وفي بحر إيجة حتى النهاية".