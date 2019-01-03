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14:12 03 يناير/ كانون الثاني 2019
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    مؤتمر صحفي لوزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران في موسكو

    ظريف يزور الهند والعراق الأسبوع المقبل

    © Sputnik . Grigoriy Sysoev
    العالم
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    أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أنه سيقوم بزيارة إلى دولتي الهند والعراق بدء من الأسبوع المقبل برفقة وفد اقتصادي.

    وقال ظريف في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الخميس 3 يناير / كانون الثاني الجاري: "الأسبوع المقبل برفقة وفد اقتصادي كبير سوف أزور الهند، وبعد أسبوع من زيارتي إلى الهند سوف أسافر إلى العراق".

    العاصمة العراقية بغداد
    © AFP 2018 / Ahmad Al-Rubye
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    وأضاف ظريف: "من المحتمل أن وفدا من القطاع الخاص يكون برفقتي".

    وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن تلك الزيارات تدل على أن القطاع الخاص الإيراني فعال جدا في مجال العلاقات الدولية.

    وقال وزير الخارجية العراقي، محمد الحكيم، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، إن بلاده غير معنية بالعقوبات الأمريكية على طهران، مشيرا إلى أن حجم التجارة السنوي المتبادل بين العراق وإيران بلغ 12 مليار دولار.

    يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن خروج بلاده من الاتفاق النووي في 8 مايو/ أيار الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.

    وبدأت أمريكا تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات في 5 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران, العقوبات الأمريكية على إيران, محمد جواد ظريف, إيران, العراق, الهند
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