قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن أمريكا "تحذر إيران من إطلاق صواريخ".

© Sputnik . Ramil Sitdikov أفغانستان تدعو الولايات المتحدة لتوضيح تصريحات بعض المسؤولين

وأضاف بومبيو: "على إيران أن توقف أي أنشطة مرتبطة بالصواريخ الباليستية". مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة تحذر إيران من خطة إطلاق صواريخ باليستية لتجنب المزيد من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية".

وحسب "رويترز" قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تحذر إيران من المضي قدما في عمليات إطلاق صواريخ مزمعة إلى الفضاء وطالبها بوقف كل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية.

وأضاف بومبيو في بيان "لن تقف الولايات المتحدة موقف المتفرج وتشاهد السياسات المدمرة للأنظمة الإيرانية وهي تعرض الاستقرار والأمن الدوليين للخطر".

وتابع "ننصح النظام بإعادة النظر في عمليات الإطلاق الاستفزازية تلك ووقف كل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية لتجنب مزيد من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية".