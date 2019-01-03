موقع استخباراتي: نتنياهو على موعد مع زيارات عربية متبادلة من وإلى إسرائيل

كشف موقع استخباراتي إسرائيلي النقاب عن الموعد النهائي والمقترح من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للإعلان عن "صفقة القرن".
وذكر الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا" مساء أمس، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي سيعلن عن تفاصيل الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة بـ"صفقة القرن"، قريبا، وربما خلال أسابيع، وهو ما يتزامن مع إجراء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية "الكنيست".
وأورد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي أن الرئيس ترامب يضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للإعلان عن تفاصيل "صفقة القرن" بين الفلسطينيين وإسرائيل أثناء المعركة الانتخابية في إسرائيل، خشية من تكرار مفاجأة الانسحاب الأمريكي من سوريا، والتي لم تعلم عنها تل أبيب، سوى يوم الإعلان الفعلي عنها، في التاسع عشر من الشهر الماضي.
وأفاد الموقع الإلكتروني الاستخباراتي العبري بأن المصادر السياسية لشبكة "ديبكا" تؤكد أن ترامب يضغط على نتنياهو لإصدار أو إعلان الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط خلال انتخابات الكنيست وانتخابات حزب الليكود "الحاكم"، وهو ما ناقشه ترامب مع صهره جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، ومعهما السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان.
إلحاح ترامب
وأوضح الموقع الإلكتروني العبري أن إعلان "صفقة القرن"، في الوقت الراهن، لن يساعد نتنياهو في الانتخابات القادمة، وذلك خلال محاولته تشكيل حكومة جديدة، ولكن الرئيس ترامب لم يكن مقتنعا وشرح لهم ثلاثة أسباب لنشر الخطة الأمريكية في هذا التوقيت.
وعدد الموقع الاستخباراتي العبري، وثيق الصلة بجهاز الموساد الإسرائيلي، أسباب إلحاح ترامب نشر الخطة الأمريكية، وهي ثلاثة، الأول منها يعني أو يهدف إلى أن تكون الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية الداخلية استطلاع للرأي حول "صفقة القرن".
ويعزى السبب الثاني لترامب إلى أن تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل يستغرق وقتا طويلا، وهو ما يعوق نشر الخطة الأمريكية قريبا، في وقت زعم الموقع الاستخباراتي أن ترامب سيقترح على قادة دوليين وعرب زيارة إسرائيل أثناء شهري فبراير/شباط ومارس/آذار القادمين، لتقديم نتنياهو في صورة جديدة وطيبة أمام الرأي العام الإسرائيلي.
زيارة مرتقبة
في وقت رجح الموقع الاستخباراتي العبري أنه في حال عدم زيارة هؤلاء القادة العرب لإسرائيل، فإنه بإمكان نتنياهو زيارة العواصم العربية، خاصة الخليجية منها، بدعوى أن دول الخليج على استعداد لمثل هذه الزيارة، خاصة وأن دول الخليج العربية على استعداد للإعلان عن تفاصيل "صفقة القرن"، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا".
وأشار الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي إلى أن عددا من مشاورات ومناقشات تفاصيل خطة السلام الأمريكية، اقترحوا عدم نشر "صفقة القرن" كلها، ولكن نشر بعض الأجزاء فقط، حتى لا يستفز أو يثير حفيظة بعض المسؤولين الإسرائيليين، على رأسهم نتنياهو، حيث يرى الأخير أن ترامب تهور في الإعلان عن الانسحاب الأمريكي من سوريا، وبأن هناك تخوف إسرائيلي من تكرار التجربة مع "صفقة القرن".
ورجح أحد المسؤولين في البيت الأبيض أن ترامب من الممكن أن ينشر بعض تفاصيل الخطة الأمريكية عبر تغريداته على "تويتر". وذلك وفقا للموقع الاستخباراتي العبري.
وأكد الموقع الإلكتروني الاستخباراتي أن الإعلان عن تفاصيل "صفقة القرن" الأمريكية، الخاصة بالسلام في الشرق الأوسط، بين الفلسطينيين وإسرائيل، كان السبب الحقيقي وراء الخلاف بين آفي غباي رئيس حزب العمل الإسرائيلي، وتسيبي ليفني، زعيمة المعارضة الإسرائيلي، وكذلك الخلاف بين المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت مع بعض المستشارين القضائيين السابقين، فضلا عن التحقيق في فضائح نتنياهو، والمتعلقة بقضايا الفساد.
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