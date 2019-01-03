ظريف لبومبيو: صواريخ إيران لا تخالف القرارات الأممية

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ردا على تحذير نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، لطهران من إطلاق صواريخ للفضاء، إن اختبارات الصواريخ التي تجريها بلاده لا تمثل خرقا للقرارات الأممية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ظريف، في تغريدة عبر تويتر: "إطلاق إيران لصواريخ فضائية، وكذلك اختبارات الصواريخ، لا تنتهك القرار [الأممي] رقم 2231، بينما الولايات المتحدة تخرق بشكل ملموس ذات القرار، وهي ليست في موضع يسمح لها بإعطاء الدروس لأي أحد".

— Javad Zarif (@JZarif) January 3, 2019

وحذر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق من اليوم الخميس، إيران من المضي قدما في خطتها المزمعة إطلاق صواريخ إلى الفضاء ومواصلة إطلاق الصواريخ الباليسيتية، حتى لا تتعرض لمزيد من العزلة.

