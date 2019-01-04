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12:33 04 يناير/ كانون الثاني 2019
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    جسر القرم فوق مضيق كيرتش

    أوكرانيا تعتزم إرسال سفن حربية إلى مضيق كيرتش مرة أخرى

    © Sputnik . Alexey Malgavko
    العالم
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    أعلن مستشار الرئيس الأوكراني، يوري بريوكوف، أن بلاده تعتزم تنفيذ رحلة جديدة للسفن عبر مضيق كيرتش برفقة مراقبين دوليين.

    ووفقا له، كييف لديها الحق في "العبور دون عائق من البحر الأسود إلى بحر آزوف وبالعكس".

    الوضع في مضيق كيرتش، القرم، روسيا - السفن الحربية الأوكرانية المحتجزة في ميناء كيرتش
    © Sputnik . Press Service of the Border Department of the Federal Security Service of the Russian Federation
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    ونقلت قناة Newsone عن المستشار قوله: "نهاية القصة. نعم نحن سنستمر في القيام بذلك، بغض النظر عما إذا أعجب الروس ذلك أم لا".

    ورد نائب مجلس الدولة لجمهورية القرم، فلاديسلاف غنزارا على هذا بأن احتمالية إعادة عبور السفن الحربية الأوكرانية إلى مضيق كيرتش منخفض للغاية.

    وقال البرلماني في مقابلة مع "آر تي": "لم يعد في الأسطول الأوكراني سفن حربية. تلك السفن التي تم اعتقالها ربما كانت سفنها الوحيدة. لا يوجد أي أحد أو أي سفينة لإرسالها".

    وأضاف البرلماني أن البحارة الأوكرانيين محبطين بسبب الاستفزاز السابق لكييف، وحذر من أنه بعد انتهاك الحدود الروسية، لن تتجاهل موسكو أي تصرفات من أوكرانيا في مضيق كيرتش.

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    الكلمات الدلالية:
    مضيق كيرتش, أوكرانيا
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