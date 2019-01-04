نائب قائد الحرس الثوري: أمريكا أصيبت بزوال العقل السياسي

وأضاف العميد سلامي، أمس الخميس، خلال مراسم إحياء ذكرى مقتل ألف و300 شخص في فترة "الدفاع المقدس"، أن أمريكا لم تعد ذات أمريكا قبل 40 عاما، كما أنها لم تكن قادرة على تبني سياسة متماسكة، على مدى العقود الأربعة الماضية. وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".
وأضاف نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري، العميد سلامي، أنه بعد انتهاء الحرب المفروضة، أخذت أمريكا تتشبث بمختلف الذرائع، وتكبدت خسائر فادحة في هذا الصدد، كما أنها استعانت بمختلف القوى، وفرضت أنواع الحظر الدولي على الشعب الإيراني.
وأشار سلامي إلى أنه لطالما حاولت أمريكا عبر إستخدام الغزو الثقافي، وراء بث الشعور بالندم واليأس والإحباط حيال للثورة لدى الشعب، وعملت على تجنيد كافة إمكانياتها، للحيلولة دون تقدم الشباب الإيراني، لكنها تكبدت الهزيمة دوما أمامه، وحتى تعلمت وتعودت على التراجع والإنسحاب أمامه.
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