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15:56 04 يناير/ كانون الثاني 2019
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    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    بومبيو يتحدث عن قمة قريبة بين كيم وترامب

    © AP Photo / Evan Vucci
    العالم
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    أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الخميس، عن تفاؤله بشأن إمكانية عقد قمة ثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في وقت قريب إلا أنه استبعد أن تثمر عن توقيع اتفاق تاريخي.

    وصرح بومبيو أنه: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب أن يتم إنجازه، لكنني واثق من أنه ستكون هناك فرصة لإجراء لقاء مجددا بين الرئيس ترامب والزعيم كيم في الفترة القصيرة المقبلة"، وذلك بحسب ما نقلت وكالة "ا ف ب" عن شبكة "فوكس نيوز".

    زيارة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن إلى كوريا الشمالية ولقاء زعيمها كيم جونغ أون في بيونغ يانغ، 19 سبتمبر/ أيلول 2018
    © AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool
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    وأفاد أن القمة ستعمل على جعل أمريكا أفضل وأكثر أمانا مع تخفيف خطر انتشار الأسلحة النووية وليس فقط خطر تعرضنا إلى اعتداء بالأسلحة النووية.

    ولدى سؤاله إن كانت القمة المقبلة ستؤدي إلى اتفاق طويل الأمد، قال بومبيو:" سأتفاجأ لو تمكنا من إنجاز كل شيء في هذا الاجتماع، رغم أن القيام بذلك سيكون أمرا رائعا".

    وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عقد قمة تاريخية مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة في حزيران/يونيو، أنه تلقى "رسالة رائعة" من الأخير.

    وفي أول قمة بينهما، اتفق ترامب وكيم على العمل باتجاه نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية. لكن ذلك جاء في اتفاقية مبهمة لم تتطرق إلى التفاصيل.

    وتضغط الولايات المتحدة على كوريا الشمالية لنزع أسلحتها النووية قبل أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

    بدوره، يطالب كيم، الذي حكمت عائلته كوريا الشمالية بيد من حديد على مدى 70 عاما، بالحصول على امتيازات اقتصادية فورا وإنهاء الحرب بين الكوريتين التي دارت بين العامين 1950 و1953 رسميا.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    مايك بومبيو, كيم جونغ أون, دونالد ترامب, أمريكا, كوريا الشمالية
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